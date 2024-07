Republicanos confirmam chapa para disputar Prefeitura de Cachoeiro

O diretório municipal do Republicanos realizará a sua convenção partidária, nesta terça-feira (30), para confirmar a chapa majoritária que disputará a Prefeitura de Cachoeiro nas eleições em outubro.

O evento acontece, a partir das 19h30, na Câmara Municipal. A chapa será encabeçada por Diego Libardi, que terá como vice-prefeita a pré-candidata Rafaela Donadeli, do União Brasil.

Os demais partidos da base já iniciaram a realização das convenções, que também determinam os candidatos a vereador. Em seguida, os nomes serão registrados na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto.

Pré-campanha

Nesta fase de pré-campanha, Libardi e Donadeli têm se reunido periodicamente com diversos setores da sociedade para construção de seu Plano de Governo, sempre ao lado dos principais aliados, os deputados estaduais Dr. Bruno Resende e Allan Ferreira.

O objetivo é mapear as principais demandas e pontos de atenção na cidade, e dialogar com a população, com especialistas e representantes dos setores para buscar soluções para Cachoeiro.