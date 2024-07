Pré-candidatos do ES entram na mira da justiça eleitoral; um é de Cachoeiro

Dois pré-candidatos entraram na mira da justiça eleitoral no Espírito Santo por causa do mesmo motivo: propaganda eleitoral antecipada.

Em Cachoeiro, o vereador e pré-candidato a reeleição Osmar Chupeta (Republicanos) foi multado em R$ 5 mil.

De acordo com uma representação do Ministério Público Eleitoral, ele teria cometido a irregularidade durante discurso em uma sessão na Câmara Municipal, que tem transmissão ao vivo pela rede social You Tube.

Na sessão, realizada no dia nove de abril, o vereador teria citado o seu suposto slogan de campanha e provável número de urna.

A defesa justifica que não houve pedido explícito de votos, uma vez que não foram ditas as “palavras mágicas”. O pré-candidato ainda pode recorrer da decisão.

Outra decisão da Justiça Eleitoral do Espírito Santo refere-se ao pré-candidato a prefeito da Serra Weverson Meireles (PDT). Segundo o parecer, ele teria divulgado peças publicitárias cujo teor configurava-se propaganda eleitoral antecipada.

A equipe do pré-candidato informa que o conteúdo já foi retirado do ar. Caso não cumprisse a determinação, ele receberia multa de R$ 30 mil por dia.