Venda Nova do Imigrante será sede do novo Polo de Segurança Pública

Na manhã da última quinta-feira (27), moradores, servidores públicos e autoridades participaram do evento de assinatura do termo de concessão de uso a título gratuito do imóvel localizado na Avenida Ângelo Altoé, onde funcionava o antigo “Pinicão”.

Com 2.557,59 m², o terreno será destinado à instalação da Polo de Segurança Pública de Venda Nova do Imigrante, nome dado à sede comum das futuras instalações da Seção Regional de Medicina Legal de Venda Nova (SML VNI), da Seção Regional de Criminalística de Venda Nova (SEC VNI) e o Posto de Identificação Civil de Venda Nova.

A expectativa é que a nova instalação contribua significativamente para a melhoria da segurança pública na região, oferecendo infraestrutura adequada para os serviços periciais e de identificação civil. Este avanço promete beneficiar tanto os profissionais que atuarão no local quanto a população de Venda Nova do Imigrante e municípios vizinhos.

“Estamos muito felizes com essa parceria no nosso município, alegria grande estar aqui hoje. Em breve teremos um polo que fará a diferença no município e região. Agradeço a parceria com os órgãos de segurança”, declarou o prefeito de Venda Nova, Paulinho Mineti.

O perito oficial criminal da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Nilo Sergio Silveira Bezerra, destacou que o Polo de Segurança Pública de Venda Nova será referência como modelo da Polícia Científica para o interior do Brasil.

“Só são permitidos dois serviços de Verificação de Óbito (SVO) por Estado, então teremos um na Grande Vitória e outro aqui, abrangendo todo o Sul do Espírito Santo. Quero fazer um agradecimento especial ao prefeito Paulinho”, disse, acrescentando que a unidade terá projetos de filtros avançados nos moldes de Goiás.

