Prefeitura de Anchieta: Coronel Marchezi se apresenta como alternativa

O Partido Progressistas (PP) também entrará na disputa pela Prefeitura de Anchieta, no Sul do Espírito Santo.

O nome escolhido pela legenda é o do Coronel da Polícia Militar do Espírito Santo Leonardo Marchezi. O militar foi o candidato a deputado federal mais votado na cidade nas eleições 2018.

“Anchieta pode muito mais do que já foi feito. É possível promover o desenvolvimento econômico e social do município”, explica o pré-candidato a prefeito.

Marchezi, que se apresenta com uma alternativa aos quadros políticos tradicionais, aponta os caminhos para o progresso de Anchieta.

“Dar incentivo para explorar as potencialidades como o turismo e a própria pesca, que não é fomentada pelo município. É trabalhar a questão econômica, porque é através da liberdade que vamos fazer com que a população não dependa exclusivamente do serviço público”, afirma o progressistas.

Possível aliança

Apesar de se colocar como pré-candidato a prefeito de Anchieta, o nome do Coronel Marchezi também segue sendo cotado para ser o vice-prefeito na chapa do também pré-candidato a prefeito do PSB, Léo Português.

O diálogo e as articulações seguem acontecendo nos bastidores, inclusive, com a participação do presidente estadual do Progressistas, deputado federal Da Vitória.