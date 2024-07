Prematuro extremo: bebê internado há um ano recebe alta no ES; veja vídeo

Um bebê que nasceu prematuro extremo e com cardiopatia teve alta após um ano de internação no Hospital Materno Infantil (Hifa) de Guarapari.

A criança teve alta médica na sexta-feira (26), mas a história inspiradora foi compartilhada, neste sábado (27), na rede social do hospital.

“Após pouco mais de um ano, finalmente ALTA!!! Heitor nosso paciente internado desde o nascimento. Um guerreiro que recebe alta após mais de um ano. Momento de muita alegria e gratidão”, escreveu a pediatra Aline Rodrigues.

A saída do bebê Heitor do hospital foi festejada pelos funcionários com balões nos corredores enquanto a criança passava.

Veja o vídeo: