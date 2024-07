PRF apreende 720 caixas de cerveja na BR-101

Na noite da última quinta-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 720 caixas de cerveja sem nota fiscal, no km 152,0 da BR-101, em Linhares, Norte do Espírito Santo.

Os policiais pararam o veículo Volvo/VM 330 para uma fiscalização de rotina. No entanto, os agentes pediram ao condutor a nota fiscal da mercadoria, porém, o proprietário da carga confessou que o veículo transportava 920 caixas de cerveja, totalizando 11.040 litros, sendo confirmado mais de 50 mil reais em tributos recuperados.

Diante das informações, os agentes constataram a ocorrência de transporte de mercadoria nacional sem a nota fiscal, configurando um crime tributário. A Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (SEFAZ-ES) foi acionada para adotar os procedimentos cabíveis e mercadoria imediatamente retida.

