PRF flagra irregularidades no transporte de rochas ornamentais na BR-101

Nos três primeiros dias de julho, a Polícia Rodoviária Federal flagrou diversos caminhões com irregularidades no transporte de rochas ornamentais na BR-101.

Na tarde da última segunda-feira (1º), os agentes abordaram um caminhão Mercedez Benz/L 1513, cor azul, no km 442,0 da BR-101, em Mimoso do Sul. O veículo transportava 79 chapas de granito e 185 pisos de granito, de acordo com a na nota fiscal. Durante a fiscalização, os agentes constataram que o veículo estava em desacordo com a Resolução nº 935/2022 do Contran, que estabelece os requisitos legais para o transporte de rochas ornamentais.

Especificamente, o caminhão utilizava uma travessa de madeira em vez da travessa metálica exigida, e que não estava fixada ao chassi do veículo, o que é obrigatório para carrocerias de madeira. Além disso, a carga apresentava um excesso de peso de quase 5.000kg.

Outras fiscalizações na BR-101

A segunda ocorrência aconteceu na manhã da última terça-feira (2), no km 304,0 da BR-101, em Viana, no veículo M.Benz/Atego 3030 Ce, cor branca. Os agentes encontraram infrações administrativas. Aliás, um Boletim de Ocorrência por crime ambiental foi lavrado.

Já na noite desta quarta-feira (03), os agentes fiscalizaram um total de 22 carretas no km 320 da BR-101, no município de Guarapari. Nisso, os agentes lavraram dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO): um por excesso de peso e outro por condução com CNH suspensa. Além disso, a equipe registrou um Boletim de Ocorrência Policial (BOP) devido à falta de documentação fiscal da mercadoria.

A PRF conduziu todos os veículos irregulares para o pátio credenciado. Aliás, os donos só poderão retirar mediante adequações exigidas na norma que regula o transporte de carga indivisível.