Programa de energia chega a comunidades rurais do Sul do ES

Mais sete municípios foram contemplados, nesta segunda-feira (15), pelo programa Energia Mais Produtiva, que leva energia trifásica para comunidades rurais, com o propósito de melhorar a oferta para fins de produção agrícola e agregação de valor aos produtos agropecuários.

As ordens de serviços foram assinadas pelo governador Renato Casagrande (PSB), em evento no Palácio Anchieta, com a presença dos deputados Dary Pagung (PSB) e José Esmeraldo (MDB).

Casagrande destacou que a iniciativa proporciona eficiência energética no meio rural, “(…) capaz de aumentar a capacidade produtiva do agronegócio capixaba, por meio da conversão de sistemas monofásicos para trifásicos, substituição de centros de transformações de baixa para alta tensão e reforço nas linhas tronco, em extensão de 24 quilômetros, sendo o município de Conceição do Castelo o que recebeu mais aporte de recursos, por ter o maior trecho a ser contemplado”.



Os municípios beneficiados são Anchieta, Conceição do Castelo, Dores do Rio Preto, Ibatiba, Iúna, Rio Bananal e Sooretama. O deputado José Esmeraldo disse que em todos os seus mandatos de vereador em Vitória e de deputado estadual, é a primeira vez que vê um governador fazendo muito pelo setor rural, lembrando que a comunidade de Iúna, por exemplo, solicitou a energia trifásica em 2014, mas somente neste governo foi atendida. O líder do governo na Ales, deputado Dary Pagung, também comemorou a liberação de mais recursos para atender os produtores rurais.



O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Ênio Bergoli, apontou que comunidades dos sete municípios serão atendidas pelo programa, com a participação financeira do governo estadual, levando energia trifásica para as operações de secadores e descascadores de café, além de resfriadores de leite. “São 30 obras até agora realizadas em 27 municípios, totalizando 150 quilômetros de redes de energia, com investimento de R$ 10.207.497,81, e agora mais R$ 2.509.254,95 com estes 24 quilômetros”, explicou Bergoli.



Localidades beneficiadas



Anchieta: Vale do Corindiba – Olivância e Dois Irmãos de Olivância (R$ 143.768,22 – 1,8 km)

Conceição do Castelo: Monforte Quente e Monforte Frio (R$ 1.044.479,20 – 7,849 km)

Dores do Rio Preto: Comunidade Forquilha do Rio (R$ 165.948,39 – 930 metros)

Ibatiba: Comunidade de Santa Clara (R$ 194.318,00 – 2,6 km)

Iúna: Córrego Bom Sucesso (R$ 257.303,91 – 3,2 km)

Rio Bananal: Córrego Araújo (R$ 366.182,88 – 4,37 km)

Sooretama: Juerana A e Córrego do Cupido (R$ 337.254,35 – 3,458 km)

TOTAL – R$ 2.509.254,95 – 24,207 km