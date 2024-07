Programa Impulso promete inovar empresas da Serra

Quando falamos em inovação nas empresas, é sempre imaginado que seja necessário o investimento em máquinas e altas tecnologias, mas na verdade o conceito de inovação vai muito além, pois inovar nos processos empresariais envolve mudar a forma de pensar e de realizar as entregas aos clientes, com menor custo. Pensando nisso, a Associação dos Empresários da Serra (Ases) lançou o Programa Impulso, que tem por objetivo auxiliar os associados buscando, de forma conjunta, soluções inovadoras para os problemas cotidianos.

O Programa Impulso anunciado no último Café de Negócios (Caneg) da Ases, está em fase de implantação. Nesta primeira etapa estão sendo mapeados os principais problemas e soluções de cada empresa. Com isso, será gerado para o mercado uma inteligência para a detecção das dores de cada um e também apontados os caminhos para as soluções mais adequadas.

Para o conselheiro fiscal da Ases e CEO da Azys Inovação, Denis Ferrari, que apresentou o Programa Impulso, esta iniciativa é fundamental para ajudar os pequenos empresários, que são a base da economia brasileira, a entender e praticar a inovação de forma mais simples e prática possível, dentro de sua realidade. “Há um ano começamos a desenhar esse programa e vimos que muitos empresários ainda não têm total conhecimento do que é inovação. Por isso criamos essa parceria entre a Ases e a Azys Inovação,” explica Denis.

Etapas do Programa

Após este mapeamento serão feitas entrevistas com os empresários participantes e por fim um treinamento onde serão apresentadas as soluções e ferramentas técnicas práticas para solucionar os problemas apresentados que as empresas poderão implementar em suas rotinas diárias.

“O cenário da Serra é muito favorável para a inovação basicamente porque hoje existe uma conjunção de atores incentivando e facilitando essa jornada”, afirma Denis, que lembrou ainda que no município hoje estão atuando, a fim de garantir esse perfil inovador, o poder público, através dos Governos Estadual e Municipal, as academias e a iniciativa privada.

O presidente da Ases, Fabio Junger, lembrou que a Serra é uma grande potência econômica do Estado, e que possui o maior PIB do Espírito Santo. Por isso é fundamental que as empresas se desenvolvam através da inovação para garantir o seu crescimento ao longo dos anos, aprimorando seus serviços de forma eficiente e moderna.