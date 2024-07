Projeto leva conscientização sobre queimaduras em escolas do ES

Na última quarta-feira (10), a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Taquara I, localizada na Serra, recebeu o Projeto “Jayme Itinerante”, dedicado à prevenção de queimaduras. Coordenada pela equipe do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, com o apoio da Gerência de Acolhimento ao Cliente, a iniciativa teve como objetivo educar e conscientizar os alunos sobre os cuidados necessários quanto aos riscos e medidas preventivas para evitar acidentes.

O Projeto “Jayme Itinerante” visa a promover a educação e a promoção à saúde de forma preventiva, assim como zelar pela comunidade do entorno e praticar a cidadania. Ao todo, 45 alunos participaram ativamente da conversa, que proporcionou informações detalhadas e esclareceu dúvidas sobre o tema, junto aos profissionais do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, que é reconhecido pelo papel no tratamento de queimaduras em adultos em todo o Estado.

Interação positiva

“Nós percebemos o grande interesse nas orientações oferecidas. Primeiro, que todos estavam concentrados, ouvindo atentamente as falas; segundo, pela participação ativa no diálogo. A interação positiva entre a equipe de saúde e os alunos reforça a importância da educação contínua sobre segurança e saúde, especialmente em contextos escolares”, explicou a gerente do setor de Acolhimento ao Cliente, Fabiana Colares.

O sucesso do evento reflete o compromisso do Hospital Dr. Jayme em promover saúde pública e segurança comunitária, por meio de iniciativas educativas que impactam diretamente na vida e no bem-estar dos jovens estudantes da região.

Projeto “Jayme Itinerante”

O Projeto “Jayme Itinerante” foi idealizado pelo setor de Projetos Sociais da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes), organização social que administra o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. A iniciativa visa zelar pela comunidade do entorno e praticar a cidadania.

Idealizado para promover educação e promoção à saúde de forma preventiva, o Projeto “Jayme Itinerante” nasceu em junho de 2014, explorando diversos temas, como a luta contra queimaduras, gravidez na adolescência, drogas, bullying, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), tuberculose, entre outros. A didática é levar o conhecimento, por meio de profissionais da instituição, para fora dos muros do hospital.

O projeto “Jayme Itinerante” continuará suas atividades ao longo do ano, levando conhecimento e conscientização para diversas comunidades.

Serviço:

Para que sua escola ou organização sejam contempladas, basta solicitar a visita por meio do telefone (27) 3331-7713 ou pelo e-mail: fabiana.colares@hejsn.aebes.org.br