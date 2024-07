Projeto promove conscientização ambiental em escolas do Espírito Santo

Promover a conscientização ambiental dos estudantes e suas famílias por meio da música, da literatura e de outras artes. Esse é o objetivo da Simec Cariacica com o projeto Alrman’arte, realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), e que terá mais uma edição em breve.

Neste ano, as atividades vão beneficiar quatro instituições de ensino: EMEF Tiradentes, do bairro Bela Aurora; EMEFTI Antônio Esteves, de Vera Cruz; CMEI Geraldo Menegucci, de Vale Esperança; e CMEITI Celita Nascimento Daros, de Jardim América. Serão contemplados cerca de 480 alunos e a primeira etapa compreende a capacitação de professores, prevista para acontecer ainda neste mês de julho, após o período de férias escolares.

O encerramento anual acontece com um evento em cada escola, em outubro, ocasião em que os participantes apresentam os trabalhos realizados: música, encenação teatral, contação de histórias, pinturas e outros. Lançado em 2014, o Alman’arte atende crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, na faixa etária de 3 a 8 anos de idade.

A analista de Meio Ambiente da Simec Cariacica, Jândia dos Reis, enfatiza que o projeto envolve e sensibiliza de forma lúdica, interativa e divertida. “Além disso, incentiva as crianças a compartilhar com pais, outros familiares e amigos, as boas práticas e ações de proteção ao meio ambiente trabalhadas em sala de aula”, afirma.

Segundo Ivanilda Vasconcelos Rodrigues Furlani, que atua na Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação, o projeto Alman’arte trabalha temas como poluição das águas, saneamento, destinação adequada de resíduos e respeito ao próximo de forma leve e criativa por meio da música e da contação de histórias. A coletânea de canções e o material didático autoral utilizados auxiliam no desenvolvimento das competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e estão de acordo com os objetivos da Lei nº 5755/2017, Política Municipal de Educação Ambiental de Cariacica. “A cada ano participa um grupo diferente de escolas e, como sempre acontece, as deste ano estão aguardando ansiosas o dia da oficina”, ressalta.