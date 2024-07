Projeto social muda vidas através do jiu-jitsu no interior do Caparaó

O projeto social “Oportunidade” vem transformando a vida de crianças, adolescentes e suas famílias na localidade de Assunção, distrito de Alto Norte, interior de Muniz Freire, no Caparaó. O projeto atende crianças e adultos nas segundas e terças-feiras. E as aulas já trazem resultados dentro e fora do tatame.

Visando oferecer entretenimento e conhecimento dentro da comunidade, o projeto ainda trabalha inclusão social com autistas e portadores de TDAH, tirando as crianças e adolescentes das portas dos bares, ajudando na educação comportamental das crianças e adolescentes junto à escola. Além das aulas de jiu-jitsu, o projeto oferta aulas de violão e outros instrumentos.

Leia Também: Dores do Rio Preto recebe a 1ª Feira Gastronômica e Cultural

Os responsáveis pelo projeto ainda realizam o acompanhamento uma vez por semana do comportamento dos alunos e das notas junto às escolas nas quais eles estudam regularmente. Além do acompanhamento do comportamento dos alunos junto à sociedade.

Ensino da disciplina

Mestre Davi Alberto é voluntário no projeto e diz que na localidade os jovens não tinham nada para ocupar o tempo ocioso, por isso ficavam na porta de bares. “A nossa maior missão como projeto é formar cidadãos melhores para nossa comunidade. Com a disciplina que vem das artes marciais, podemos ajudar na educação das crianças. Aqui só tinha futebol, mas mesmo assim, hoje em dia, não tem tanta adesão. Não tinha nada para ocupar a mente dessas crianças, que em sua maioria ficavam na porta de boteco. De pouco a pouco estamos mudando a vida dessas pessoas”, disse.

Por meio da Associação de Produtores de Alto Norte (APA), o projeto já conta com 67 crianças e 55 adolescentes inscritos. Funcionando na quadra de esportes em anexo à Escola Municipal de Santa Joana, na localidade de Assunção, vidas já estão sendo transformadas.

“Graças a Deus, temos alcançado nossa missão dentro do projeto. Já temos vários relatos que afirmam ser outras pessoas depois que passaram a participar das aulas. Querendo ou não, o jiu-jitsu ajuda a diminuir a ansiedade, a famosa doença do século. Através disso, estamos ajudando os participantes a mudar o comportamento na sociedade e dentro de casa. Para serem graduados no projeto, os estudantes devem estar em dia com suas obrigações na escola e na sociedade. Acompanhamos de perto o desenvolvimento de cada um”, afirma o mestre.

Vida transformada

Exemplo de vida transformada pelas ações desenvolvidas pelo projeto “Oportunidade”, é o jovem Hebert Quinelato Lopes, de 18 anos. Segundo o jovem, desde muito cedo começou a fazer uso de bebida alcoólica e cigarro. Após iniciar as aulas de jiu-jitsu, Hebert observou que não tinha fôlego o suficiente para evoluir no esporte, e por isso, decidiu largar os vícios.

“Desde de novo, sempre bebi bastante e tive contato com o tabagismo. Quando mudei para o Alto Norte, fiquei ciente das aulas de jiu-jitsu e comecei a fazer algumas. Fui me interessando e querendo evoluir, logo percebi que não dava para manter o fôlego tendo os vícios que sempre desejei largar e não conseguia. Deixei os vícios e já não me fazem falta, meu convívio com minha família tem melhorado e algo que me chamou atenção foi o respeito que devemos ter não somente com os mais velhos e sim com todos ao redor”, ressalta o jovem.

Para Hebert, todos são capazes de vencer e superar seus limites e a prática das artes marciais é necessária não somente como defesa pessoal, e sim como um estilo de vida.

“Todos somos capazes de vencer, basta ter o pé no chão. Um crescimento pessoal para quem leva, com seriedade, autoconfiança em si mesmo, sabendo que sempre somos capazes. Aos poucos a gente evita muita coisa, mantendo a cabeça no lugar. Defesa pessoal é para homem e mulher dentro da sociedade. É importante saber se defender e não bater, sabendo levar o jiu-jitsu como um esporte e como defesa, é claro”, frisa Hebert que é aluno do projeto a um ano e três meses.

Serviço:

Projeto: Oportunidade

Local: Quadra de Esporte da Escola de Santa Joana, em Assunção, Distrito de Alto Norte, Muniz Freire

Data: Segundas e Terças-Feiras

Horário: Crianças – 18h30 às 19h30 / Adultos – 19h30 às 21 horas

Redes: @spartacus_assuncao