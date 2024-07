Promotores de Justiça do MPES recebem homenagem da Polícia Militar

Os promotores de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) Claudeval França Quintiliano, Antonio Carlos Gomes da Silva Junior e Arthur Assed Estefan Mosso foram homenageados pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) durantes as solenidades de comemoração aos aniversários de Batalhões da Polícia Militar.

Já o promotor Chefe da Promotoria de Justiça de Ibatiba, Arthur Assed Estefan Mosso, e o promotor Chefe da Promotoria de Justiça de Iúna, Antonio Carlos Gomes da Silva Junior, receberam uma homenagem na solenidade do 14º aniversário de instalação do 14º Batalhão da PMES, que ocorreu na sexta-feira (28/06), em Ibatiba.

O coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Norte), promotor de Justiça Claudeval França Quintiliano, foi condecorado pela PMES na solenidade de comemoração ao 14º Aniversário do 12º Batalhão de Polícia Militar, na quarta-feira (26/06), em Linhares.

Na ocasião, o promotor de Justiça recebeu a condecoração “Amigo das Unidades Operacionais” da PMES. Esse título é concedido para homenagear personalidades e instituições que, de alguma forma, tenham se distinguido no relacionamento com a PMES no âmbito das Unidades Operacionais.

No evento, ambos foram homenageados pela PMES em razão do apoio e colaboração com o trabalho da instituição.