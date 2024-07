Proposta visa reduzir mortes de crianças por cardiopatias congênitas no ES

Com o objetivo de reduzir a mortalidade de crianças portadoras de cardiopatias congênitas no Espírito Santo, o médico e deputado estadual Dr. Bruno Resende (União), propõe, através do Projeto de Lei (PL) 281/2024, atenção e cuidado integral na rede pública de saúde.

A assistência à criança com cardiopatia congênita deve ser prestada conforme os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Deve ainda contemplar os meios necessários para proporcionar resolutividade em todas as etapas de diagnóstico e tratamento.

LEIA TAMBÉM: Vagner Rodrigues será oficializado como candidato a prefeito em Guaçuí

O PL 281/2024 aguarda parecer da Comissão de Justiça e também será avaliado pelos colegiados de Saúde e Finanças.

De acordo com Dr. Bruno Resende, as cardiopatias congênitas merecem “atenção e cuidado integral, pois o problema provoca alterações da morfologia normal de estruturas do coração ou dos vasos da base, sendo a terceira maior causa de mortes no período neonatal (óbitos até 28 dias de vida)”.