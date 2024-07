PSB realiza convenção neste fim de semana em Cachoeiro

O diretório municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Cachoeiro de Itapemirim realizará convenção partidária para deliberar sobre as eleições municipais neste domingo (4), a partir das 9h, no Centro de Ensino Lauro Pinheiro (CELP), no bairro Independência.

LEIA TAMBÉM: Jovens do Sul do Estado viralizam nas redes com vídeos de humor; veja

O encontro discutirá e deliberará sobre a aprovação das nominatas de candidatos que disputarão a eleição municipal de 2024; aprovação da proposta de coligação para a eleição majoritária; eleição dos delegados e representante do partido perante a Justiça Eleitoral, entre outros assuntos administrativos.

O PSB tem como cabeça da chapa majoritária a pré-candidata a prefeita Lorena Vasques. Ainda não há um nome para a composição como vice-prefeito ou vice-prefeita, mas, segundo a assessoria de comunicação, deve ser anunciado nos próximos dias.