Psol e Rede realizam convenção neste fim de semana em Itapemirim

A Federação Psol/Rede realizará, neste sábado (27), convenção conjunta para oficializar o nome de Claudia Carvalho como pré-candidata a prefeita de Itapemirim.

O evento acontece, a partir das 17h, no Quitungo, Fazenda Velha. Na oportunidade, os convencionais vão discutir e definir os rumos das eleições municipais de 2024.

Federação PSOL-REDE

A Federação PSOL-REDE é uma Federação de Partidos Políticos, de âmbito

nacional, constituída, nos termos previstos no art. 11-A, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro

de 1995, incluído pela Lei nº 14.208, de 28 de setembro de 2021 e na Resolução TSE nº

23.670, de 14 de dezembro de 2021, com funcionamento por prazo indeterminado e sede em Brasília – DF e constituída por partidos com registro definitivo no Tribunal Superior

Eleitoral.

De acordo com o estatuto, cada um dos Partidos Políticos integrantes da Federação PSOL-REDE mantém suas respectivas personalidades jurídicas, registro no Tribunal Superior Eleitoral, identidades e autonomias ideológicas, político-programáticas e organizativas. Essa autonomia se estende à ação das bancadas parlamentares de cada partido, bem como à orientação de cada agremiação para a participação em governos de âmbito federal, estaduais/distrital e municipais.