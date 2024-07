Quarta (24) de sol e calor no ES; confira a previsão completa

O tempo segue estável em todo o Espírito Santo na quarta-feira. O sol predomina e não há previsão de chuva no Estado. A umidade relativa fica abaixo dos 30 %, no período da tarde, em trechos da região Sul e Noroeste.

Segundo a Coordenação de Meteorologia do Incaper, a temperatura mínima diminui em todas as regiões.

Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 14 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 14 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 11 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

