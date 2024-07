Quarteto de Cordas da Cidade de Vitória trás nova identidade visual

Formado há mais de duas décadas, o Quarteto de Cordas da Cidade de Vitória, formado pelos músicos Hariton Nathanailidis (violino 1), Elton Mancuzo (violino 2), Evandro Marendaz (viola) e Sanny Souza (violoncelo), vive um momento de modernização. Além de apresentar uma nova identidade visual, também está revisitando a sua história e reposicionando a sua imagem nas redes sociais.

Hariton Nathanailidis, idealizador do Quarteto de Cordas da Cidade de Vitória, explica que a atualização é uma maneira de manter a conexão com o público contemporâneo, mostrando que, embora o grupo valorize a tradição da música de câmara, também está aberto às mudanças e às novas tendências visuais e artísticas. “A nova logomarca faz parte da nossa identidade visual renovada, refletindo nosso compromisso contínuo com a inovação e a adaptação aos novos tempos”, declara.

A história do Quarteto será contada pelos seus próprios integrantes, em uma websérie com o tema “Música de Câmara no Brasil”. Além disso, haverá a participação de convidados, expoentes da música de câmara nacional, promovendo um enriquecedor intercâmbio de experiências e vivências. O conteúdo será exibido nas redes sociais. O Projeto foi contemplado no Edital de Seleção de Projetos Nº 12/2022 – Produção Musical no Espírito Santo, da Secretaria de Estado da Cultura.

E o público poderá ainda conferir uma apresentação gratuita, sob coordenação da violinista Carla Rincón, referência na música de câmara latina. O local e data da apresentação serão divulgados posteriormente.

Modernidade

A nova logomarca e identidade visual do Quarteto de Cordas da Cidade de Vitória foram criadas pela designer Priscila Aline. Mais modernas e descontraídas, dialogam com o Instituto Cultural Música Viva, instituição sem fins lucrativos, idealizadora do Quarteto. Também prestam uma homenagem à Vitória, capital do Espírito Santo.

Pioneirismo

Um dos grupos de Câmara mais antigos em atividade no Espírito Santo, o Quarteto de Cordas da Cidade de Vitória coleciona momentos memoráveis, como as apresentações em diversas cidades capixabas e também em Sergipe, Bahia e Minas Gerais. “Fomos o primeiro grupo de câmara do Estado a ganhar premiação em editais de cultura no âmbito nacional, e, com isso, tivemos a oportunidade de circular por vários Estados do país”, revela Hariton Nathanailidis.

O Quarteto se destaca por sua identidade, pela paixão pela música e pelo desejo dos músicos de compartilharem a sua arte com o público de maneira dinâmica e envolvente.

Inspirações

Com músicos consagrados em seu elenco, o Quarteto tem várias influências que moldaram a sua trajetória, como os grandes quartetos de cordas internacionais, entre eles os renomados Borodin, o Quarteto de Cordas de Tóquio e o Quarteto Emerson, servem como referências em termos de excelência musical, referenciados por sua excelência musical, técnica e interpretação.

Obras de compositores icônicos como Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert e Johannes Brahms são fundamentais no repertório de qualquer quarteto de cordas e são fontes contínuas de inspiração; e não seria diferente com o Quarteto de Cordas da Cidade de Vitória.

“A riqueza da música brasileira, com compositores como Heitor Villa-Lobos, Radamés Gnattali e Cláudio Santoro, também inspira nosso repertório, permitindo uma conexão profunda com a cultura e a identidade musical do Brasil. Além disso, músicos e compositores contemporâneos que exploram novas sonoridades e técnicas, como Philip Glass e Steve Reich, incentivam o quarteto a incorporar elementos modernos e experimentar novas formas de expressão musical”, pontua Hariton Nathanailidis.