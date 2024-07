Quatro são condenados a 24 anos de prisão pela morte de jovem no ES

Quatro pessoas foram condenadas a 24 anos de prisão pela morte de Wallace de Jesus Santana, de 26 anos, no Morro da Piedade, em Vitória.

De acordo com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), os condenados irão cumprir a pena, inicialmente, em regime fechado. A condenação ocorreu durante a audiência, que teve início na última quinta-feira (18) e durou até a sexta-feira (19), no Fórum Criminal de Vitória, se deu pelo crime de homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima).

Nisso, foram condenados os réus Alan Rosário de Oliveira, a 26 anos de prisão; Rafael Batista Lemos, a 27 anos; e Flávio Sampaio e Gean Gaia de Oliveira, a 24 anos de prisão cada. Célia Nilza Wanzeler de Souza, Bruna Lemos de Souza e Gustavo Batista Lemos foram absolvidos.

Entenda o caso

Wallace de Jesus Santana, de 26 anos, foi morto a tiros no dia 10 de junho de 2018, na casa onde morava com sua família no Morro da Piedade, em Vitória.

No dia do crime, quando os criminosos invadiram a casa, a vítima tentou fugir, mas acabou sendo baleado e morto. Na sequência, a casa da família de Wallace foi incendiada.

O caso faz parte de uma série de crimes cometidos a partir do homicídio dos irmãos Ruan Reis, de 19 anos, e Damião Marcos Reis, de 22 anos, no dia 25 de março de 2018, também no Morro da Piedade. Desde então, diversos outros crimes foram cometidos na região decorrentes de disputas relacionadas ao tráfico de drogas em bairros de Vitória. Wallace, que estava envolvido nos conflitos, era tido como o braço direito de João Paulo Ferreira Dias, o “dono do morro” da Piedade.