Quinta-feira (11) de tempo estável em todo o ES; confira a previsão!

Um sistema de alta pressão atmosférica inibe a formação de nuvens em todo do Estado nesta quinta-feira (11). Não há previsão de chuva e as temperaturas seguem estáveis.

Na Grande Vitória, predomínio de sol e poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas intensas. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Leia também: Órgãos captados em Cachoeiro serão doados para seis pessoas no ES

Na Região Sul, predomínio de céu claro, sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas intensas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, predomínio de céu claro, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, com sol entre nuvens e sem previsão. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.