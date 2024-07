Renascer: Marcos Palmeira posta com Malu Mader em gravação no ES

A equipe de Renascer está no Espírito Santo para a gravação de mais cenas de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Aurora (Malu Mader). Sendo assim, em seu perfil nas redes sociais, Palmeira compartilhou alguns registros com sua colega, nos cenários de Linhares, no Norte do Estado. Aliás, mostrando as belezas do ES!

“Zé Inocêncio visitando as terras da Aurora, em Linhares, focado em implementar a agrofloresta. E eu aproveitando pra colocar o papo em dia com a Malu. Só alegria!”, escreveu na legenda da foto.

No entanto, na última quarta-feira (3), Patrícia Poeta divulgou um vídeo no seu programa, Encontro, de Malu Mader no Espírito Santo. “Tô aqui no Espírito Santo, numa fazenda. Vim gravar as primeiras cenas da minha personagem Aurora, que entra na reta final da novela Renascer, tão querida pelo publico.”

Malu Mader elogiou o colega Marcos Palmeira

Aliás, Malu também destacou que estava na companhia de Marcos Palmeira, seu colega de longa data, que interpreta José Inocêncio na trama. “Já, já vou gravar com meu amigo Marcos Palmeira, meu amigo querido”, disse.

Na versão original de Renascer, em 1993, Aurora foi interpretada pela atriz Mara Carvalho, que era casada com Antônio Fagundes na época. Ele dava vida ao coronel José Inocêncio.