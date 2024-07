Resultado da Mega-Sena: cachoeirense leva “bolada”

O resultado da Mega-Sena deixou um cachoeirense extremamente feliz nesta terça-feira (2). Uma aposta registrada na loteria do Guandu acertou cinco números e levou a bolada de R$54.826,38.

Além de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vitória também tiveram bilhetes premiados no Espírito Santo. A quina teve 102 bilhetes premiados, cada um receberá R$ 54.826,38.Os 8.310 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ 961,37 cada.

O sorteio do concurso 2744 aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Não teve ganhador na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e estima-se R$ 170 milhões para o próximo sorteio, na quinta-feira (4).As seis dezenas que saíram no resultado da mega-sena foram 10 – 25 – 26 – 33 – 34 – 38.

Para o próximo concurso da Mega-Sena, podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5.