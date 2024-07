Resultado da Mega-Sena: cachoeirenses levam “bolada”

Os números do resultado da Mega-Sena foram: 07 – 13 – 17 – 33 – 41 – 58. Duas apostas de Cachoeiro de Itapemirim acertaram cinco números e faturaram o prêmio de R$18.866,05 do Concurso 2755, sorteado nesta terça-feira (30).

De acordo com as Loterias Caixa, as apostas foram registradas nas unidades lotéricas Loteria da Real e no Internet Banking da Caixa Econômica Federal.

O resultado da Mega-Sena ainda premiou apostadores com a quadra, que teve 13.415 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 508,29. Já a quina, registrou 253 ganhadores, com prêmio de R$18.866,05 para cada.

O sorteio do próximo concurso será realizado, nesta quinta-feira (01). As apostas podem ser feitas de forma presencial nas casas lotéricas, até às 19 horas, ou pela internet. Confira o resultado da Mega-Sena completo neste link.