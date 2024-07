Revoltante! Suspeito de agredir mulher ameaça filhos de morte em Mimoso

Na manhã desta terça-feira (16), a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) foi acionada para atender um ocorrência de violência doméstica, no interior de Mimoso do Sul, próximo da Comunidade Jacutinga.

Segundo a PM, quando os policiais chegaram ao local, fizeram contato com uma mulher, que disse que seu marido está constantemente praticando insultos, humilhações e agressões contra ela. Inclusive, a mulher tem 12 filhos com seu marido, o mais novo tem apenas dois anos de idade.

Na noite de segunda-feira (15), o homem chegou em casa mandando a mulher sair de casa. Assim, a mulher pegou seus filhos e arrumou a bolsa, pretendendo ir para casa da filha. Ainda de acordo com a PM, o homem pegou uma faca e começou a dizer que se ela realmente fosse, ele iria matá-la. A mulher também relatou que trabalha na lavoura de café, mas, que o suspeito não lhe paga por isso. Assim, tudo que ela recebe do Bolsa Família, fica para as contas da casa.

Segundo a Polícia Militar, agora, o homem está agredindo a vítima toda vez que chega em casa e, quando a mulher quer sair, por contas das agressões, ele faz ameaças sobre matá-la ou matar as crianças se ela não voltar.

Após ouvir o relato da vítima, os policiais realizaram seu transporte, a fim de minimizar o risco. A vítima foi orientada a procurar o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (NEAM).