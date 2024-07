Suspeito de assassinar o cunhado com golpe de faca em Guaçuí é preso

Um homem de 30 anos foi preso na noite da última terça-feira (16), suspeito de assassinar o cunhado, Lucas Fernando da Silva, também de 30 anos, durante uma discussão em um bar na localidade de Pratinha do Juscelino, zona rural de Guaçuí.

De acordo com informações do titular da Delegacia de Guaçuí, Levy Carvalho, o suspeito se apresentou à Polícia Civil, e foi preso em flagrante pelo crime de homicídio por motivo fútil.

Em depoimento à polícia, o suspeito contou que o cunhado estava chateado com a separação e foi até o bar para conversarem, mas acabaram brigando. “A vítima teria perguntado pelo filho para o autor, pois queria lhe entregar um celular. Nesse momento, começaram a brigara por conta da separação”, disse o delegado.

Ainda, de acordo com o delegado, a esposa do autor lhe entregou uma faca. Ele a usou para desferir um golpe na vítima, que não resistiu e morreu no local. O crime ocorreu no fim da tarde do último domingo (14).

Suspeito de matar o cunhado se entrega à polícia

A Polícia Civil esteve no bar e identificou o autor através de testemunhas no local do crime. Durante as investigações, a polícia descobriu que ele estaria se escondendo no município de Ibititama.

Na tentativa de capturar o suspeito, os policiais civis seguiram até a cidade, mas ele não foi localizado. “Vendo o cerco se fechando, ele resolveu ir à delegacia, sendo preso em flagrante delito pelo homicídio por motivo fútil”, completa o delegado.

O suspeito de assassinar o cunhado foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.