Saiba tudo sobre ingressos para o Jogo das Estrelas com Ronaldinho no ES

Está chegando a hora! É nesta quinta-feira (18), a partir das 10h, que começam as vendas de ingressos para o Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho. A partida beneficente está marcada para o dia 22 de setembro, às 15h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

No valor de R$ 49,99 + 1 kg de alimento não-perecível, as entradas solidárias estarão disponíveis neste preço promocional por apenas 48 horas. Para comprar, os interessados devem acessar a bio do perfil no Instagram @jogodoronaldinho e entrar no Grupo VIP no WhatsApp. Ou acessar direto o site www.jogodoronaldinho.com.br.

Dentro deste grupo será liberado um link para a compra de um lote limitado de ingressos. Mas também começa nesta quinta (18) a comercialização de ingressos em pontos de venda físicos, no caso, em qualquer loja das Óticas Diniz na Grande Vitória.

Crianças de até sete anos, acompanhadas de um adulto, terão entrada gratuita. Crianças acima de sete anos pagam o valor normal do ingresso.

Estrelas confirmadas

Até o momento, além do “dono da festa”, o craque Ronaldinho Gaúcho, também foram confirmados no Jogo das Estrelas o goleiro Gomes (ex-Tottenham-ING), os laterais-direitos Léo Moura (ex-Flamengo) e Maicon (ex-Inter de Milão-ITA), e o volante Ramires (ex-Chelsea). Além deles, foi confirmado o Margarida Árbitro Show, que vai trazer irreverência para a partida.

Parcerias fechadas

José Pereira, CEO da Pereira Sports, segue negociando com novos parceiros em solo capixaba para que o Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho seja inesquecível. E empresas grandes do Espírito Santo estão apostando no projeto.

Foi fechada uma parceria com a Medsenior, e por conta disso, a partida festiva também irá comemorar os 10 anos do Porto Vitória. Outras empresas que estão juntas no evento são a Grand Construtora, o hotel Comfort Suítes, o frigorífico Frifort, a Global Travel, a Luigi Sorvetes e a Dalla Sports, que será a fornecedora oficial de material esportivo da partida.

Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho

O Jogo das Estrelas, organizado pela Pereira Sports, é um evento festivo de caráter beneficente, com o intuito de aproximar os fãs dos seus ídolos e arrecadar fundos para as famílias e entidades sociais previamente escolhidas.

Esta ação envolve a comunidade em um objetivo comum: levar alimentos às mesas das famílias carentes. Desde a primeira edição, o evento já arrecadou mais de 200 toneladas de alimentos, onde mais de 50.000 famílias foram beneficiadas.

Serviço

Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho

Quando: 22 de setembro (domingo)

Horário: a partir das 15h

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

Ingressos: início das vendas em 18 de julho

Pontos de venda físicos: Óticas Diniz (Grande Vitória)

Valor: R$ 49,99 (apenas por 48 horas)