Saúde: local de atendimento contra vírus respiratório é ampliado no Sul do ES

O serviço ambulatorial para aplicação em crianças menores de 2 anos do medicamento conhecido como Palivizumabe, que previne o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), foi ampliado na Região Sul de Saúde, com um polo no Hospital Estadual São José do Calçado (HSJC), em São José do Calçado. A aplicação é feita em crianças pertencentes a determinados grupos prioritários.

O Palivizumabe é um medicamento de alto custo fornecido pelo Ministério da Saúde (MS) para prevenção da VSR, que é uma das maiores causas de infecções respiratórias em recém-nascidos e crianças pequenas, sobretudo bebês.

A sua aplicação em serviços ambulatoriais é destinada a crianças menores de 1 ano de idade, que nasceram prematuras com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas; crianças menores de 2 anos de idade, com doença pulmonar crônica da prematuridade com necessidade de tratamento nos últimos seis meses; e crianças menores de 2 anos de idade, com doença cardíaca congênita. O ciclo de sua aplicação é dividido em cinco doses, sendo uma por mês, entre março e julho, período sazonal (de maior circulação) do VSR.

O início da aplicação neste ano, em São José do Calçado, tem auxiliado no processo de regionalização do acesso aos serviços de saúde. É o que conta a mãe Stephanie Souza, cujo filho Murillo Souza precisou iniciar o uso da medicação. Moradora de São José do Calçado, ela comemorou o serviço mais próximo.

Murillo Souza é portador de cardiopatia congênita e, antes, a mãe precisava se deslocar com ele à Unidade Integrada Jerônimo Monteiro. “Foi uma bênção. Apesar de não ser muito tempo de viagem, passávamos muito mal no percurso. Murillo já vai para a quarta dose, com atendimento humanizado e equipe excelente. Quero externar minha gratidão a cada profissional do hospital e ao SUS pela oportunidade de ter acesso ao medicamento”, disse Stephanie Souza.

Na região Sul de Saúde, a aplicação do Palivizumabe é feita também na Unidade Integrada Jerônimo Monteiro (UIJM), no município de Jerônimo Monteiro, para uso ambulatorial, e nos hospitais Evangélico e no Francisco de Assis, ambos em Cachoeiro de Itapemirim, em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).

Mais de 300 crianças já atendidas na UIJM desde início do serviço

Na Unidade Integrada Jerônimo Monteiro, o serviço foi iniciado em 2016 e, desde então, já beneficiou mais de 300 crianças. A cada ciclo anual de aplicação do Palivizumabe, são atendidos, em média, 40 bebês. Este ano, já foram 35 crianças atendidas.

Uma delas é Helena Prucoli. Portadora de cardiopatia, ela nasceu prematura, há cerca de quatro meses. Os trâmites para a aplicação de Palivizumabe, na UIJM, foram conduzidos enquanto ainda estava internada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), conforme relata a mãe da bebê, Jéssica Prucoli.

“Minha filha teve alta numa semana e, na outra, já teve a primeira aplicação agendada. Para nós, tem sido muito bom, porque nosso município é perto de Jerônimo Monteiro. É uma praticidade muito grande”, comentou Jéssica Prucoli.



Como ter acesso ao medicamento

Pais ou responsáveis legais de crianças que pertencem a este grupo podem solicitar o medicamento por meio do processo na Gerência de Assistência Farmacêutica (Geaf), da Secretaria da Saúde (Sesa), que é responsável pela sua distribuição. Essa solicitação deve ser feita virtualmente, com o envio das documentações para o e-mail abertura.palivizumabe@saude.es.gov.br. Os documentos necessários estão listados na Nota Técnica Palivizumabe 2024, disponível em https://farmaciacidada.es.gov.br/orientacao-para-abertura-de-processos-de-palivizumabe.

No Espírito Santo, a aplicação ambulatorial é feita nos hospitais Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória; Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), em Vila Velha; na Unidade de Pronto Atendimento de Linhares; na Unidade Integrada Jerônimo Monteiro (UIJM); e no Hospital Estadual São José do Calçado (HSJC).