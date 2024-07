Semana começa com tempo chuvoso no Sul do ES; confira a previsão!

A segunda-feira (1º), será de tempo instável e chuva em alguns momentos do dia, no litoral do Estado, em virtude aos ventos úmidos que sopram do mar em direção a continente. Segundo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, nas demais regiões, sol entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e chuvisco rápido, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia, no litoral da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, céu nublado, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia, na porção norte da região. Sem chuva na divisa com MG. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e chuva rápida, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C