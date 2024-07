Senac oferta 420 vagas a jovens atendidos pelo IASES

O Senac-ES e o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) assinaram um acordo de cooperação para promover qualificação profissional, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), para os jovens e adolescentes atendidos pelo instituto. O documento foi assinado em 17 de julho, no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória.

O documento prevê a disponibilização de 420 vagas gratuitas em cursos ao longo de quatro anos de parceria. As vagas serão distribuídas anualmente em dois grupos: 45 vagas anuais, para realização das turmas dentro das Unidades de Internação do IASES e 60 vagas anuais, para os jovens e adolescentes egressos do cumprimento de medida socioeducativa, totalizando 105 vagas por ano. A primeira oferta contempla os cursos de Barbeiro, Fotografia e Produção Cinematográfica Digital.

“O Ser Senac apresenta programas e projetos sociais que vem transformando a vida dos capixabas. São iniciativas que desenvolvemos e executamos com o auxílio dos parceiros. Agora, chegou o momento de abraçar mais uma parceria que vai beneficiar a população em curto, médio e longo prazo. Especialmente a juventude que precisa de mais oportunidades e incentivos”, afirmou o Gerente de Desenvolvimento Educacional e Social do Senac-ES, Romulo Gomes.

“Acreditamos que a educação profissional é uma ferramenta poderosa no processo de transformação de vidas e abertura de novas oportunidades. O acordo assinado vai permitir que muitos jovens tenham acesso a uma formação de qualidade. O que é fundamental para sua reintegração na sociedade”, ressaltou a Diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra.

A cerimônia de assinatura do termo de colaboração contou com a presença do Diretor Regional do Senac-ES, Richardson Schmittel; a Diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra; o Gerente de Desenvolvimento Educacional e Social do Senac-ES, Romulo Gomes; a Coordenadora de Educação Profissional, Ana Cláudia Braga Schmittid; e o Diretor Geral do IASES, Fabio Modesto de Amorim Filho.

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

O programa é destinado a pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Além disso, ele foi criado como um instrumento de inclusão produtiva para brasileiros que enfrentam dificuldades em ter acesso a cursos de qualificação e profissionalização. O PSG tem contribuído significativamente para a inclusão social e a empregabilidade de jovens e adultos.