Será que vai? Conheça o projeto que visa acabar com a burocracia no ES

Tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo projeto de lei que visa acabar com a burocracia para a tramitação de processos administrativos no âmbito da administração pública do Estado.

A iniciativa, do deputado estadual Deninho Silva (União), sugere modernizar os espaços com a implementação de tecnologias.

O objetivo é integrar os sistemas, possibilitar o uso de assinaturas digitais e a tramitação eletrônica de documentos.

“A burocracia excessiva é um grande obstáculo à eficiência, resultando em desperdício de tempo e recursos. Simplificar e acelerar esses processos permitirá à administração pública prestar serviços com mais agilidade e eficácia”, justifica o parlamentar.

O Projeto de Lei (PL) 388/2024 aguarda parecer das comissões de Justiça, de Ciência e Tecnologia e de Finanças.