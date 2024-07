Setor empresarial projeta economia mais competitiva com Ferraço

O setor empresarial confirmou o apoio a pré-candidatura de Theodorico Ferraço (PP) a prefeito e do vereador Junior da Cofril (Novo) a vice-prefeito de Cachoeiro nesta quinta-feira (11).

No lançamento da pré-candidatura da chapa, realizado no Jaraguá Tênnis Club, o presidente do Centro Brasileiro de Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Tales Machado, revelou por que o empresariado cachoeirense decidiu “abraçar” a volta de Ferraço ao Poder Executivo municipal.

“A gente foi atrás, motivou. Cachoeiro está ficando muito para trás em relação a várias cidades do Sul do Estado. E o desenho que a gente tem hoje, tendo o Ricardo como vice-governador e, quem sabe governador, daqui a pouco, e Theodorico Ferraço aqui é um desenho que a gente acredita muito”, explica Machado.

O representante do setor empresarial ainda ressaltou que a expectativa é de que com uma futura gestão do progressista a economia do município volte a ser competitiva.

Eu acho que Cachoeiro pode retomar aí a liderança daqui do Sul do Estado e competir com essas grandes cidades hoje, que, na verdade, por essa questão da Sudene, a gente ficou em uma posição muito pífia no Estado. A gente precisa de políticas públicas. Se existe política pública para a área da Sudene, tem que ter política pública para o Sul do Estado.