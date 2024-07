Vice-governador destaca capacidade de Ferraço para viabilizar recursos

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), esteve no lançamento da pré-candidatura do seu pai, deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (11), no Jaraguá Tênnis Club.

Na oportunidade, ele alertou para os desafios que o próximo prefeito que vier a ganhar as eleições terá a frente do município. Ainda destacou a capacidade de articulação do Ferração para viabilizar recursos para o desenvolvimento de Cachoeiro.

“O projeto liderado pelo Ferraço traz essa composição: a composição da união, da experiência e da capacidade de mobilizar o apoio estadual, o apoio nacional para que, juntos, nós possamos superar os desafios que estão colocados aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Até porque Cachoeiro de Itapemirim tem uma responsabilidade em toda a região Sul”, explica o vice-governador.

Outro fator apontado como diferencial nesse retorno de Theodorico Ferraço a disputa pela Prefeitura de Cachoeiro é a juventude do vereador e pré-candidato a vice-prefeito Junior da Cofril.

“Em outros momentos do ciclo político, da cidade de Cachoeiro, quando Ferraço foi mobilizado ele deu conta do recado. E de novo ele está colocando toda a sua energia, toda a sua experiência ao lado juventude, ao lado do Juninho para que juntos, com muita união, em favor de Cachoeiro, nós possamos também superar esse ciclo”, afirma Ricardo Ferraço.