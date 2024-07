Sextou em Brasília! Casagrande “corre” em busca de recursos para o ES

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), apareceu em sua rede social de uma forma diferente nesta sexta-feira (26).

Diretamente do Parque da Cidade, em Brasília, o chefe do Poder Executivo estadual capixaba divulgou a sua agenda correndo.

Entre os compromissos do dia, ele destacou a participação da cerimônia de assinatura do PAC da Macrodrenagem, que também destinará recursos para o Espírito Santo. O evento ocorrerá no Palácio do Planalto.

O governador ainda lembrou que hoje acontece a abertura das Olimpíadas de Paris, onde 11 atletas do Espírito Santo representam o Estado e o país.