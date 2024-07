Stone Fair: ‘pedra do momento’ pode ser conferida na feira de Cachoeiro

Da simplicidade ao luxo: o quartzito vem se destacando como a pedra natural. Ela é capaz de conferir aconchego e imponência aos mais diversos projetos arquitetônicos e de design. Esse será um dos destaques da Cachoeiro Stone Fair de 2024, que acontece entre os dias 27 e 30 de agosto, em Cachoeiro de Itapemirim.

Usada como revestimento de pisos, bancadas, painéis e etc… oferece uma ampla gama de possibilidades de aplicação, agregando leveza, acabamento e sofisticação. Por isso, do Brasil ao exterior, ele é a pedra do momento.

“Os quartzitos têm uma impressionante variedade de texturas, acabamentos e cores, que vão do branco ao preto, passando por amarelos, azuis, verdes, rosas, marrons, cinzas e até translúcidos. Além disso, são altamente flexíveis em termos de aplicação por combinarem as melhores qualidades das rochas naturais: mais resistente que o granito e esteticamente exuberante como o mármore”, comentou a arquiteta Lais Arêas.

Além disso, o Brasil é o maior produtor mundial de quartzitos. Esse material representa 48,8% das exportações de rochas ornamentais, seguido por granitos (41,1%) e mármores (7,8%). Os dados são do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas).

A pedra do momento

A estética impressionante e as vantagens de aplicação fazem dos quartzitos os favoritos do mercado interno e dos compradores internacionais. Utilizados em pisos, paredes, painéis, bancadas, pias, banheiras e mobiliário, são sinônimo de sofisticação e elegância em projetos ao redor do mundo.

“Além da diversidade de cores e movimentos de veios, os quartzitos aceitam diversos tipos de acabamento – polido, levigado, escovado, flameado ou bruto – que realçam a incontestável beleza dos materiais naturais. A rocha ainda pode ser esculpida, permitindo a criação de projetos personalizados e únicos”, ressaltou a arquiteta Lais Arêas.

Entretanto, essa diversidade e exuberância das pedras naturais, como o quartzito, poderá ser conferida de perto nos próximos dias 27 a 30 de agosto, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim.

Aliás, “capital mundial do mármore” será palco da Cachoeiro Stone Fair, a mais tradicional feira do segmento no Brasil. O tema desse ano é “Há 35 anos à frente”, reforçando a sua relevância como um dos maiores eventos da área no país.

Cachoeiro Stone Fair

A 35ª edição da feira vai apresentar as inovações, tendências e tecnologias utilizadas no setor de pedras naturais. Durante os quatro dias de evento, cerca de 200 grandes marcas de toda a cadeia produtiva do segmento, desde a extração até o beneficiamento, apresentarão, em primeira mão, as principais novidades em máquinas, produtos, insumos, serviços e toda a diversidade das rochas brasileiras, para um público estimado de 18 mil pessoas.

“A Cachoeiro Stone Fair, entretanto, reúne em um só lugar toda a cadeia produtiva do setor, e por isso, é uma excelente oportunidade para ver de perto toda a diversidade de pedras naturais do País e conhecer as tendências do mercado, como os quartzitos que, com suas características únicas e exclusivas, estão sendo cada vez mais reconhecidos e valorizados no mercado brasileiro”, afirma a CEO da Milanez & Milaneze, Flávia Milaneze.

Portanto, as inscrições já estão abertas através do site www.cachoeirostonefair.com.br.

Todavia, a feira é realizada pela Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere, com promoção do Sindirochas, Cetemag e Centrorochas.