Suspeito de agredir e cortar o cabelo da própria mulher é preso no ES

Na madrugada deste domingo (28), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de Lei Maria da Penha, no bairro Jardim Bela Vista, na Serra.

Segundo a PMES, chegando ao local, os militares conversaram com uma mulher de 26 anos, que relatou ter sofrido ameaças e agressões, além de ter o cabelo cortado e o celular danificado pelo companheiro, de 31 anos.

De acordo com os policiais, a vítima informou também que o homem faria uso constante de drogas e, estaria sob efeito dos entorpecentes no ocorrido. O suspeito negou as acusações.

O homem foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante, por lesão corporal, ameaça e injúria, todas na forma de Lei Maria da Penha. Após isso, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).