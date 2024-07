Suspeito de estuprar menores dentro de igreja é preso em Itapemirim

A polícia civil do Espírito Santo cumpriu um mandado de prisão temporária contra um jovem de 19 anos suspeito de estupro de vulnerável. A ação, entretanto, aconteceu na manhã da última segunda-feira (22), com apoio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher

Além disso, o suspeito é investigado pelos crimes de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Também por divulgação de fotos/vídeos com conteúdo de abuso sexual contra criança e adolescente, além de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu no município de Itapemirim.

Entretanto, segundo informações da PCES, a polícia investiga o jovem por praticar atos libidinosos contra quatro crianças e adolescentes com idades entre 9 e 14 anos.

Daniella de Fátima Albuquerque Lopes, chefe da Neam de Itapemirim, contou que os crimes ocorreram em um quarto onde o indivíduo dormia, cedido pela igreja da localidade.

“Durante o interrogatório policial, o investigado confessou os fatos e confirmou ter repassado um dos vídeos a uma terceira pessoa maior de idade”, disse a delegada.

A polícia apreendeu o aparelho celular do detido e o encaminhou à perícia para verificar se há armazenamento de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. Portanto, as autoridades levaram o suspeito ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde ele permanecerá à disposição da Justiça.