Suspeitos são detidos por tráfico de drogas em Jerônimo Monteiro

Dois homens, de 24 e 62 anos, foram detidos no momento que realizavam o tráfico de drogas na tarde da última segunda-feira (22), no bairro Boa Esperança, em Jerônimo Monteiro.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais avistaram, por volta das 16h30, o suspeito, de 24 anos, entregando uma pochete, de cor preta, ao suspeito de 62 anos, através da grade do portão de uma residência nas casinhas populares do bairro Boa Esperança.

O que os policiais encontraram na pochete?

Desconfiados, os militares abordaram os suspeitos e dentro da referida pochete, encontraram oito pedras médias e 20 pedras pequenas de crack embaladas e prontas para a venda, e R$ 851,00. Aos policiais, o suspeito de 62 anos, disse que o outro suspeito pediu para ele guardar as drogas. Os dois suspeitos foram conduzidos até a 6° delegacia Regional de Alegre, juntamente com os materiais apreendidos.