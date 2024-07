Suzano e Lume Robotics testam caminhão elétrico autônomo sem cabine

A Lume Robotics, líder na América Latina em soluções de mobilidade autônoma, e a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos a partir de eucalipto, realizaram uma parceria para testar o primeiro caminhão elétrico autônomo sem cabine da América Latina.

Entretanto, a iniciativa foi viabilizada por um contrato com a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) no valor de R$ 3 milhões. O investimento, aliás, será usado para o desenvolvimento e implementação do veículo, que será testado em um dos terminais portuários da Suzano.

O projeto, entretanto ainda em desenvolvimento, visa aplicar conceitos da Indústria 4.0, como inteligência artificial, robótica e mobilidade elétrica. A aplicação do Sistema Lume de Mobilidade Autônoma será integrado aplicando software e hardware. O que irá permitir que o veículo opere sem nenhuma intervenção humana.

Portanto, essa tecnologia é capaz de gerar mapas detalhados, localizar-se precisamente em tempo real e navegar autonomamente, desviando de obstáculos fixos ou móveis, além de responder dinamicamente ao ambiente de trânsito.

“Este projeto foi selecionado pela Finep dentre 126 outros, devido ao grande potencial disruptivo da solução em eliminar a exposição de motoristas a áreas de risco, bem como maximizar a eficiência operacional, reduzindo custos e emissões, aprimorando a gestão e operação logística’’, afirma Rânik Guidolini, Diretor Executivo da Lume.

Inauguração entre 2027 e 2028

A solução será implementada e validada durante operação real no terminal portuário da Suzano. Aliás, a expectativa é que o veículo tenha capacidade de transportar 64 toneladas de celulose do armazém até o costado do navio, percorrendo uma distância de aproximadamente 4 quilômetros por ciclo e realizando cerca de 50 viagens por dia em uma operação contínua e ininterrupta. A previsão é que o caminhão elétrico autônomo esteja pronto em 2027 e inicie as operações de teste até 2028.

“Estamos muito animados e ansiosos com essa parceria. Essa iniciativa está alinhada com a estratégia da Suzano, que há 100 anos, busca constantemente soluções cada vez mais inovadoras e sustentáveis para nossas operações. Encontrar parceiros que têm o mesmo propósito, reforça ainda mais o compromisso da companhia com a eficiência, a inovação e a sustentabilidade”, diz Beatriz Nalevaiko Venturini, Gerente de Excelência Operacional na Suzano.

A inovação da Lume Robotics posiciona o Brasil entre o seleto grupo dos países que dominam a tecnologia de mobilidade autônoma, um mercado que, segundo estudo da Strategy Analitics, movimentará cerca de 800 bilhões de dólares até 2035 e mais de 7 trilhões de dólares até 2050. Este crescimento exponencial reforça a crescente relevância e o potencial transformador da mobilidade autônoma no cenário global.

Sobre a Lume Robotics

Fundada em 2019 por pesquisadores do Projeto IARA da UFES, a Lume Robotics é uma startup especializada em tecnologias avançadas de veículos autônomos, robótica probabilística, inteligência artificial, visão computacional e redes neurais profundas (Deep Learning). A empresa criou o Sistema Lume de Mobilidade Autônoma, uma solução pioneira para converter variados tipos de veículos em unidades totalmente autônomas, eliminando a necessidade de operadores humanos. A Lume Robotics foca em aplicar seu conhecimento para desenvolver soluções práticas que atendam às necessidades da indústria e da sociedade, colocando o respeito à vida humana em primeiro lugar. Saiba mais na página www.lumerobotics.ai

Sobre a FINEP

A FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) é uma empresa pública brasileira vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, criada em 1967. Sua missão é promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil através do fomento à ciência, tecnologia e inovação. A FINEP oferece financiamento reembolsável e não reembolsável, capital de risco e apoio direto a programas de P&D&I em empresas, universidades e centros de pesquisa. Ela também promove parcerias e cooperações nacionais e internacionais, desempenhando um papel vital na consolidação do sistema de inovação brasileiro. Saiba mais na página www.finep.gov.br

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina. Aliás a empresa é líder no segmento de papel higiênico no Brasil. Além de referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países. Incluido estão celulose; papéis para imprimir e escrever; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis sanitários e produtos absorventes. Além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br