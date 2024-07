Telefone do Samu 192 sofre instabilidade no Espírito Santo

** Atualizada às 17h58

Nesta sexta-feira (19), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Estado do Espírito Santo, por meio do 192, está sofrendo instabilidade na recepção de chamadas da operadora Claro.

Segundo a nota da Secretaria de Estado da Saúde – Sesa, a “instabilidade na recepção de chamadas da operadora Claro e que a empresa já foi acionada para resolver o problema o mais rápido possível”.

Por este motivo, o órgão disponibilizou um número alternativo para seus usuários. Quem identificar dificuldades em acionar o Samu pelo 192, deverá ligar para (27) 2018-0836.

O que diz a Claro?

Por meio de nota, a Claro informou que o fornecimento do serviço 192 no Espírito Santo não é de responsabilidade da empresa.