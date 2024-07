Temperatura pode chegar a 9ºC no Caparaó; veja a previsão para todo o ES

Domingo com possibilidade de chuvisco rápido, em alguns momentos do dia, na porção nordeste do Estado, devido aos ventos costeiros. Nas demais regiões, sol e poucas nuvens, mas sem previsão de chuva.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 08 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, sol e variação de nuvens, com previsão de chuva rápida entre a madrugada e manhã. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Fonte: Incaper