Teve que abandonar os estudos? EJA abre inscrições no Espírito Santo

Precisou interromper os estudos por algum motivo em específico? Então, porque não voltar a estudar? As matrículas para a Educação de Jovens e Adultos do Governo do Espírito Santo estão abertas!

As inscrições começaram nesta segunda-feira (22) e, os interessados em terminar os estudos, devem procurar a secretaria da escola mais próxima, para realizar a matrícula.

EJA Profissional

Além de terminar os ensinos Fundamental e Médio, também é oferecido a opção para a EJA Profissional, que combina estudos com cursos profissionalizantes.

A EJA profissional oferta 600 vagas, destinadas para estudantes com mais de 18 anos, que já tenham concluído o Ensino Fundamental.

Confira os cursos disponíveis:

Agente de Combate às Endemias

Agente de Projetos Sociais

Auxiliar de Serviços Condominiais

Recepcionista de Eventos

Mecânico de Máquinas Industriais

Instalador de Sistemas Elétricos Prediais

Agente de Suporte e Manutenção de Computadores

Assistente Financeiro

Assistente de Recursos Humanos

Assistente Administrativo

Assistente de Logística

Auxiliar de Agroecologia

Agente de Desenvolvimento Cooperativista

Cuidador de Idosos

Operador de Computador