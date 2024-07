Programa Jovem Chefe: qualificação profissional na gastronomia do ES

Uma parceria entre o Sindbares/Abrasel (Sindicato dos Bares e Restaurantes/Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) no Estado e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) está formando a nova geração de jovens chefs do Espírito Santo com o ‘Programa Jovem Chef’.

O programa “Jovem Chef” visa atender à crescente demanda por profissionais qualificados no setor de bares e restaurantes. Após concluírem o curso profissionalizante de gastronomia, os jovens são recomendados para trabalhar nos estabelecimentos associados ao Sindbares por pelo menos dez dias. Os jovens utilizam esse período como ‘laboratório’ para colocar em prática tudo que aprenderam. A iniciativa é uma “porta de entrada” para o mercado de trabalho.

Jovens entre 17 e 29 anos em situação de vulnerabilidade social podem se inscrever no curso, de forma gratuita, para encarar uma maratona de aprendizado de quatro meses no universo da gastronomia. Além disso, é preciso também ter uma renda de até 2 salários mínimos per capita.

Para participar basta se cadastrar no site do Senac Vitória e preencher um formulário solicitando a inscrição no projeto.

Segundo o presidente do Sindbares/Abrasel ES, Rodrigo Vervloet, apoiar o Programa Jovem Chef é contribuir para o desenvolvimento da próxima geração de chefs capixabas.

“Para alguns, o processo pode parecer trabalhoso, mas com certeza vale a pena! A qualificação e inserção destes jovens nas cozinhas dos bares e restaurantes do Espírito Santo possibilita a contratação de mão de obra qualificada e consequentemente aumenta o nível do serviço que disponibilizamos no setor no nosso Estado”, defende.

Rodrigo reforça que essa inserção do aluno no laboratório prático nos bares e restaurantes servem como um poderoso networking com futuros empregadores.

Empresários interessados

Portanto, os empresários interessados em fazer parte do projeto precisam entrar em contato com o Sindbares/ Abrasel pelo site https://www.sindbares.com.br/. O contato pode ser, também, através do número (27) 98128-9175. Será então, a partir desse contato, o sindicato, em parceria com o Senac, verá a possibilidade da inclusão do restaurante no circuito do programa de estágio.

Aliás, o programa Jovem Chef já formou três turmas e trabalha na graduação de mais seis, assim, em média, 40 alunos já finalizaram o curso e 80 seguem no processo de formação.

As se reúnem dentro das cozinhas pedagógicas do Senac, ou em espaços parceiros da instituição. As aulas acontecem em diversos municípios do Estado, como: Vitória, Santa Teresa, Venda Nova, Linhares, Serra e Aracruz.

Para mais informações sobre o programa Jovem Chef, entre em contato com a Central de Relacionamento do Senac através do número (27) 3325-8311.