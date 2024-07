Torcedoras mirins recebem medalhas por incentivo no Polenta Off Road

Durante o 8º Polenta Off Road, que aconteceu de 24 a 26 de maio em Venda Nova do Imigrante (ES), quatro meninas de 11 anos fizeram a diferença ao torcerem pelos competidores da prova de Enduro. Lívia Dias Filete, Isabelly Vancini Lorenção e as irmãs Lavínia e Laura Valandro confeccionaram cartazes de incentivo com mensagens como “boa sorte”, “vai dar certo” e “você consegue”.

Na última sexta-feira (28), a diretoria do Trail Clube Mata Atlântica (TCMA), organizador do evento, retribuiu o carinho das meninas com a entrega de medalhas e camisas alusivas à competição. A produtora rural Liliane Dias Mendes, mãe de Lívia, aproveitou a oportunidade para agradecer aos pilotos.

“Elas fizeram sem esperar nada em troca, foi uma coisa espontânea. Fiquei muito emocionada pela retribuição dos organizadores do evento, por terem reconhecido esse gesto lindo das meninas. Obrigado”, declarou Liliane. “Lavínia chorou e disse que não sabia que uma coisa tão simples ia gerar tudo isso. Foi um presente de aniversário para ela”, completou Marly Valandro, mãe da menina.

Durante a passagem dos pilotos de Enduro pela localidade de Providência, as meninas se posicionaram num trecho da trilha para exibir os cartazes e proferir palavras de incentivo. Os gestos de apoio foram amplamente apreciados pelos competidores e viralizou nas redes sociais. Aleirton Soares, de Ipatinga (MG), compartilhou um vídeo no seu perfil no Instagram onde escreveu: “Quanto custa o Enduro? Não tem preço!”.

“Na correria de um grande evento, onde todos estão com adrenalina alta, competindo, disputando posição, as meninas mostraram como um simples gesto faz o coração do piloto balançar, faz ele refletir dentro do capacete. Recebemos vários depoimentos falando das meninas e suas mensagens. Elas foram as protagonistas do Enduro no Polenta Off Road 2024”, destacou o presidente do TCMA, Carlos Alberto Minet.

8º Polenta Off Road

A 8ª edição do Polenta Off Road reuniu mais de 700 esportistas de 13 estados brasileiros, que se dividiram em seis modalidades, sendo quatro delas competitivas. Os atletas vieram de lugares tão diversos como Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraná, Goiás, entre outros, demonstrando a abrangência e o apelo da competição.

Sobre o TCMA

Fundado em 02 de abril de 1993, o Trail Clube Mata Atlântica é referência nacional na realização de eventos de esportes de aventura há mais de 30 anos, com destaque para o Enduro Nacional da Polenta, um dos melhores do Campeonato Brasileiro, e na promoção de atividades de relevância pública, sociais, esportivas, culturais e ambientais. A diretoria do TCMA é formada por: Carlos Alberto Minet (presidente), Marcos Vinycius Zavarize (vice-presidente), Deyvid Freitas dos Santos (secretário) e Breno Feitoza Caliman (tesoureiro).