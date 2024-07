Conheça o primeiro capixaba a entrar no Circuito Mundial de Longboard 

Contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Alexandre Escobar retornou ao Espírito Santo nessa segunda-feira (1º), após se tornar o primeiro capixaba a entrar no Circuito Mundial de Longboard. Nesse domingo (30), ele também conquistou o vice-campeonato do Rio Surf Festival 2024, válido como etapa do Circuito Brasileiro, no Rio de Janeiro.



O capixaba está entre os 16 melhores atletas da elite mundial e realizou o feito por ter conquistado o Campeonato Sul-Americano World Surf League (WSL), no dia 18 de julho, em Trujillo, La Libertad, no norte do Peru. O Circuito Mundial da WSL tem início no dia 18 deste mês, na Austrália.

“Essa conquista para mim foi mais que um sonho. Acho que o sonho de todo competidor profissional é entrar no Circuito Mundial e, no meu caso, não é diferente. O surf tem um grupo seleto muito curto. E o grupo que eu entrei hoje conta com os 16 melhores atletas do mundo. Então, é bem difícil. É muita batalha, treino, dedicação e muitos anos correndo atrás disso. As minhas expectativas são as melhores, estou preparado e treinando muito”, comentou Escobar.



Ele vem colecionando títulos nesse mês de junho, com a conquista de pódios nos três campeonatos que participou. No dia 16, Alexandre Escobar conquistou o segundo lugar na terceira etapa do Sul-Americano, nas praias de Lobitos, também no Peru.

Bolsa Atleta



O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).