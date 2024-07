Tripulante a bordo de navio é resgatado pela Marinha a 100 km de Vitória

Um tripulante, a bordo do navio mercante Laperouse (Petroleiro), foi resgatado pela Marinha do Brasil na última terça-feira (2).

Segundo a Marinha do Brasil, o tripulante estava a bordo do navio de bandeira de Malta navegava a cerca de 100 quilômetros da Capital Vitória, quando a aeronave UH-15 Super Cougar, fez o resgate do tripulante, que apresentava dor abdominal.

O Salvamar Sueste, estrutura orgânica de Busca e Salvamento (SAR) do Comando do 1º

Distrito Naval, coordenou, com apoio Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), a operação de resgate em alto-mar do tripulante. Foi estabelecido um contato remoto entre o médico de serviço e o comandante do navio mercante.

Por meio da telemedicina, foi possível orientar e trocar informações médicas a fim de identificar o translado mais adequado e seguro para a situação. A Marinha também atuou para garantir o pouso da aeronave em local próximo ao hospital indicado pelo agente marítimo, que prestou apoio médico para atendimento inicial e providenciou ambulância para o transporte até o Hospital Praia da Costa, em Vila Velha.