Túlio Maravilha vence Desafio dos Pênaltis no Espírito Santo

Muita festa, animação, bola na rede e um velho conhecido da torcida alvinegra subindo no lugar mais alto do pódio. Foi com esse contexto que o irreverente Túlio Maravilha se tornou o vencedor do Desafio dos Pênaltis Blackbox, que aconteceu na manhã deste domingo (14), em Linhares, Região Norte do Espírito Santo.

O local do evento, organizado pela Brand Sport Marketing Esportivo e que estava lotado, foi o Campo São Paulo Apóstolo, no bairro Interlagos. Como não poderia deixar de ser, o craque principal estava fazendo a alegria dos torcedores, posando para fotos e até arriscando alguns passinhos de dança a cada cobrança.

Na disputa das penalidades máximas, além do ídolo do Botafogo, também estava o “zagueiro zagueiro”, Odvan, bicampeão brasileiro (1997 e 2000), e campeão da Libertadores de 1998 pelo Vasco da Gama.

O torneio aconteceu da seguinte forma: vários jogadores locais disputavam entre si, em caráter eliminatório, duas vagas nas semifinais, onde enfrentariam Odvan e Túlio Maravilha. E desta forma, após diversos pênaltis cobrados, se classificaram para a fase final o bicampeão mundial de futevôlei, Bruno Travezani, e Vitor.

Nas semifinais, as estrelas se enfrentaram, com Túlio Maravilha vencendo Odvan por 2 a 1. Do outro lado, Vitor acabou vencendo Bruno Travezani por 1 a 0 nas cobranças alternadas, após empate por 2 a 2.

E na grande decisão, que foi muito equilibrada e decidida apenas na última penalidade, o craque Túlio Maravilha “não deu sopa para o azar” e derrotou Vitor por 3 a 2. Muito carismático, após o gol do título, Túlio literalmente “foi pra galera” e saiu cumprimentando praticamente todos os torcedores presentes na arena.

“Essa foi a quinta edição e o quarto título meu no Desafio dos Pênaltis. Vamos ter mais quatro ou cinco até o final do ano, então vamos invadir o Espírito Santo e outros estados, porque esse projeto é maravilhoso”, afirmou o ex-jogador, logo após o evento.

Desafio dos Pênaltis Blackbox

