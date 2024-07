Universidade capixaba oferece 200 vagas para educação a distância

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) torna pública a abertura de inscrições para processo seletivo de alunos para o curso de pós-graduação e especialização em gestão e docência em EaD do programa Universidade Aberta Capixaba (UnAC) na modalidade a distância.

Serão oferecidas um total de 200 vagas, distribuídas em cinco polos. As inscrições têm início nesta terça-feira (16) e seguem até o próximo dia 31. Para realizar a inscrição o candidato deverá atender às exigências e requisitos contidos no edital e fazer sua inscrição por meio do link disponibilizado na página do Cefor ou na página do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), no link correspondente ao presente curso.

Dúvidas referentes ao processo seletivo e sobre o edital deverão ser esclarecidas exclusivamente pelo e-mail selecaoextensao.cefor@ifes.edu.br ou pelo telefone (27) 3198-0925 (Horário de atendimento: segunda a sexta, das 8h às 16h).

“Esta é uma oportunidade única para aqueles que desejam aprimorar suas habilidades e contribuir para o avanço da educação no nosso estado. Estamos comprometidos em oferecer uma formação de excelência, alinhada às demandas contemporâneas da educação a distância, preparando nossos alunos para enfrentar os desafios do futuro com conhecimento sólido e prático. A UnAC, em parceria com instituições renomadas como IFES e UFES, continua a fortalecer seu papel como catalisadora do desenvolvimento educacional e profissional no Espírito Santo”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Requisitos gerais para Inscrição

Ler atentamente o edital;

Ter diploma de graduação em qualquer área do conhecimento, devidamente reconhecido pelo MEC;

Ter acesso a computador com internet;

Ter habilidade no uso do computador;

Residir no estado do Espírito Santo.

O que é a UnAC?

A Universidade Aberta Capixaba é um programa do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da SECTI, que reúne, organiza e oferta políticas públicas de Ensino Superior em parceria com IFES, UFES, FAMES e outras instituições, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de extensão, graduação e pós-graduação (aperfeiçoamento, mestrado e doutorado).

Serviço

Período de Inscrição: de 16 até 31 de julho.

Confira os editais: https://secti.es.gov.br/editais-abertos

Inscrições: https://cefor.ifes.edu.br/