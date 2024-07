Urgente! Mulher morre em grave acidente na ES-482 em Cachoeiro

Na tarde desta quinta-feira (18), ocorreu um acidente na Rodovia ES-482, em Pacotuba, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, que resultou na morte de uma mulher, ainda sem identificação.

Segundo informações de populares, o acidente teria envolvido uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha. No entanto a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

As policias Civil e Militar foram acionadas, assim como a Pericia Técnica. Por conta do acidente, uma longa fila de veículos se formou nos dois sentidos da via. Até o início da noite, o trânsito seguia lento no local.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que as equipes seguiram para o local e, até o fechamento desta matéria, ainda não havia informações oficiais sobre o acidente.