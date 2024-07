Urgente! Santa Casa de Cachoeiro está precisando de doações de sangue

O Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim está precisando com urgência de doações de sangue.

Em publicação no Instagram, a Santa Casa de Cachoeiro fez um apelo e reforçou que está precisando urgentemente de doadores de sangue com o tipo sanguíneo: O- e B-.

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Já aos sábados as doações ocorrem de 7h às 11h.

Segundo a Santa Casa de Cachoeiro, não é necessário agendamento para realizar as doações de sangue, apenas comparecer ao local, nos horários previstos.

