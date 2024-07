Van da Boa Energia: troca de lâmpadas gratuitas e serviços no ES

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, participa, nesta semana, dos mutirões do Procon em Vitória e Serra. Na Van da Boa Energia, unidade móvel de atendimento da concessionária, os clientes encontrarão atendimento facilitado, poderão trocar lâmpadas gratuitamente, realizar negociação de débitos com condições especiais, além de fazer o pré-cadastro para a Tarifa Social, que proporciona um desconto de até 65% na conta de energia para famílias de baixa renda, entre outros serviços.

Entre hoje (2) e sexta-feira (5), a Van estará no Mutirão Procon da capital, localizado na avenida Jerônimo Monteiro, 935, Centro, Vitória, das 9h às 16h. Já na Serra, o serviço estará disponível nesta sexta-feira (5), no Procon de Jardim Carapina, que fica na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 – Portal de Jacaraípe, das 9h às 16h.

Para realizar a troca, gratuitamente, de até 10 lâmpadas incandescentes, halógenas e fluorescentes compactas por equipamentos com tecnologia LED. Os clientes devem apresentar conta/fatura de energia residencial recente (não é preciso ser o titular da conta de energia) e o documento de identidade (RG) de quem vai efetuar a troca.

A Distribuidora alerta ainda que para a negociação de débitos com condições especiais é necessário a presença do titular. Contudo, portando a conta de energia e o documento de identidade (RG).

O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e tem como objetivo promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia.

Desconto na conta de energia

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um programa destinado a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), contudo, que concede desconto de até 65% no consumo de energia.

Na Van da Boa Energia é possível fazer o pré-cadastro. Porém, para ter direito ao benefício é necessário o cliente ter o Número de Identificação Social (NIS) ativo no CadÚnico e possuir renda familiar per capita (por pessoa) menor ou igual a meio salário mínimo, e, no caso de idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência, ter o número do benefício BPC (Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social) atualizado.

Sobretudo, é importante destacar que quando o titular do NIS não é o titular da conta de energia ou está com o cadastro desatualizado. A distribuidora não tem a possibilidade de realizar a inscrição automática da família no benefício que dá desconto na conta de luz. Por isso, a necessidade de atualização cadastral e inscrição junto à Concessionária.

Aliás, o desconto é concedido para os primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais, classificados como de baixa renda. O benefício varia de acordo com a faixa de consumo mensal (kWh/mês) e é aplicado somente a uma unidade consumidora por família. O cadastro e mais detalhes também estão disponíveis no site www.edp.com.br/tarifasocial.

Para a troca de lâmpadas por LED, o cliente deve seguir os seguintes critérios:

Apresentar conta/fatura de energia residencial recente (não é preciso ser o titular da conta de energia);

Levar o RG de quem vai efetuar a troca;

Levar até 10 lâmpadas bulbo incandescentes e/ou fluorescentespara realizar a troca pelas lâmpadas LED, que trarão mais economia na conta de energia.